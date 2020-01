Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach : Großer Leistungsschub dank Trainingsfleiß

Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach geht beim Rennen über 1500 Meter bei den NRW-Meisterschaften vorne weg. Am Ende wird sie Zweite. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leichtathletik Die Mittelstreckenläuferin aus Brüggen verbesserte sich im Vorjahr erheblich. In der Halle feierte sie jüngst zwei beachtliche Erfolge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Offermanns

Das vergangene Jahr war für Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach das spannendste als Läuferin überhaupt: „Da verbesserte ich mich schon erheblich, wovon ich vorher nicht zu träumen gewagt hätte.“ Die ersten Wochen des neuen Jahres waren für sie aber noch ereignis- und erfolgreicher. Nach der Crosssaison ging’s ab in die Halle. Und dort holte die 16-Jährige zunächst den Landesverbandstitel über 800 Meter und eine Woche später auch noch die NRW-Vizemeisterschaft über 1500 Meter.

Bei beiden Erfolgen zeigte die Landeskader-Athletin, dass sie eine Kämpfernatur ist, nach 800 Metern kam sie nach 2:15,07 Minuten ins Ziel, über 1500 Meter nach 4:46,27 Minuten. Über 800 Meter ließ sie die Leverkusenerin Amelie Klug um neun Hundertstelsekunden hinter sich, über 1500 Meter unterlag sie Johanna Pulte (SG Wenden) dagegen um 38 Hundertstelsekunden und verwies Amelie Klug um sieben Hundertstelsekunden auf Platz drei. Beide Male erfüllte Christina Lehnen die Pflichtzeiten für die Deutschen Meisterschaften der älteren Jugend U20, in die sie erst im kommenden Jahr aufsteigt, in Neubrandenburg am 15. und 16. Februar. Die liegen über 800 Meter bei 2:16,20 Minuten und über 1500 Meter bei 4:50,20 Minuten.

Info Das ist das LAZ Mönchengladbach Zusammenschluss Christina Lehnen läuft seit 1. Januar 2019 für das Leichtathletik-Zentrum Mönchengladbach. Das besteht aus Abteilungen von fünf Vereinen mit den Gründungsmitgliedern M. Gladbacher TV 1848 sowie Turnerschaft Neuwerk, TV Giesenkirchen, TV Odenkirchen und TV Rheindahlen. Nachwuchsförderung Seit dem 1. Januar 1981 steht das LAZ für eine kontinuierliche und erfolgreiche Nachwuchsförderung. Das LAZ wird ideell und finanziell unterstützt vom Förderverein des LAZ Mönchengladbach.

Vor ihrem Wechsel zum LAZ gehörte die Schülerin der elften Klasse an der Gesamtschule in Brüggen der Leichtathletik-Abteilung der TSF Bracht an. „Seit dem sechsten Lebensjahr bin ich dabei und mache Leichtathletik. Über eine Freundin, die nichts mehr in dieser Richtung macht, kam ich dorthin“, erinnert sich Lehnen. Ihr Wechsel nach Mönchengladbach hatte gute Gründe: „Die Gruppe in Bracht, mit der ich trainierte, löste sich auf, aber ich wollte mit Wettkämpfen weitermachen.“ Unterschiedlich verfährt sie mit dem Training. Entweder trainiert sie nach einem Trainingsplan zu Hause oder sie fährt mit dem eigenen Motorrad oder mit dem Bus nach Gladbach. Manchmal übernehmen auch ihre Eltern die Tour mit dem Auto. Doch Christina Lehnen denkt nicht nur an Leichtathletik, sie geht montags auch gerne bei der DLRG-Ortsgruppe Brüggen-Bracht schwimmen.

Für den Leistungsschub im vergangenen Jahr hat die Brüggenerin eine einfache wie einleuchtende Erklärung: „Ich trainierte anders, aber auch mehr und viel intensiver.“ Das hat auch zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein geführt, denn sportlich hat sie hohe Ziele: „Langfristig will ich das Deutschland-Trikot bei einer internationalen Meisterschaft tragen.“ Die Hallensaison hat Lehnen aber noch nicht abgeschlossen: „Mal sehen, was sie mir sonst noch so alles bringt. Und die Erfahrung zeigt, dass es dann draußen noch besser laufen kann.“