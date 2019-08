Mönchengladbach : Home Street Home: Zwei Rundgänge

Mönchengladbach Wer mehr über die beteiligten Künstler und ihre Arbeiten erfahren will, sollte sich jetzt anmelden.

Jetzt sollten sich Interessenten anmelden für die fachkundig geführten Rundgänge zum Urban Art Festival „Home Street Home“ in der Altstadt: Für alle, die gern mehr über die Künstler und ihre Arbeiten erfahren wollen, bietet das Kulturbüro an zwei Terminen einen geführten Rundgang mit der Kunstwissenschaftlerin Anna Popp an. Sie wirft sozusagen einen Blick hinter die Fassaden und stellt die Werke in Bezug auf das Mönchengladbacher Festivalthema „andersleben!“ und die Künstler vor.