Ausflüge für Mönchengladbacher : Friedrich-Spee-Akademie stellt Programm vor

Mönchengladbach Angebote wie Vorträge, Exkursionen, Bildungsreisen und Konzerte werden im neuen Heft des Vereins vorgestellt.

Die Reise in den Westen Andalusiens im Oktober ist bereits ausgebucht. Aber das Programm der Friedrich-Spee-Akademie für den Zeitraum September bis Dezember hält viele weitere interessante Angebote bereit. Nicht weit entfernt, aber ein wahres Juwel und immer ein lohnendes Ausflugsziel ist das Dorf Liedberg, das ein Ortsteil von Korschenbroich ist. Die Schönheit der alten Gemäuer und die gemütliche Atmosphäre haben viele Gladbacher mit Sicherheit schon häufiger genossen. Aber die Geschichte des Dorfes dürfte den meisten unbekannt sein. Möglicherweise auch das Schloss, das in den letzten Jahren von einem Privatmann saniert wurde.

Die Höflichkeit des Heiligen Franziskus: So heißt der Vortrag von Regionalvikar Klaus Hurtz am 10. Oktober in der Kirche St. Franziskus. Am Beispiel des Heiligen will Hurtz der Frage nachgehen, ob Höflichkeitsformen überhaupt noch gekannt und geschätzt werden. Anschließend gibt es eine Diskussion.