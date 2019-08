Festival in Mönchengladbach : Party auf der Bühne der Sommermusik

Mönchengladbach 250 Musiker – von Culcha Candela bis Schöneberger, von Klassik bis Affentheater – werden auftreten. Der 100.000. Besucher wird in der 13. Ausgabe des Festivals erwartet. Und – es sind bereits 90 Prozent der Tickets verkauft.

Gleich das erste Konzert am Freitag, 23. August, bietet Musik im Doppelpack. Der Soulstar Seven aus der Schweiz tritt mit seiner Band auf, und seinen Support bringt er auch gleich mit – Flo Mega. Seven war vor zwei Jahren auch schon einmal bei der Sommermusik. Damals war er allerdings noch völlig unbekannt. Das hat sich in der Zwischenzeit entschieden geändert.

I Won’t Let The Sun Go Down On Me: Den Song hat jeder schon mal gehört, respektive mitgesungen. Er stammt – wie so viele andere Hits – von Nik Kershaw. Der britische Multi-Instrumentalist, Singer/Songwriter und Komponist wird sein Publikum am Samstag, 24. August, musikalisch zurück katapultieren in die 1980er Jahre. Auch an diesem Abend gibt es ein Doppelkonzert. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder waren die Köpfe der Band Fury In The Slaughterhouse. Seit 2010 sind sie als Wingefelder unterwegs – mit einem ganz eigenen Stil.