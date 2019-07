Vier-Städte-Projekt : Street-Art-Künstler dürfen Fassaden in der Mönchengladbacher Altstadt bemalen

Street-Art-Künstler dürfen Fassaden in der Mönchengladbacher Altstadt bemalen

Einige Häuser an der Waldhausener Straße sind schon bemalt, weitere sollen hinzukommen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

gladbach Großflächige Kunst an Häuserwänden soll vom 16. bis 18. August sieben Bauten in der Mönchengladbacher Altstadt zum Blickfang werden lassen. Ob mit oder ohne Spraydosen – diese Aktion wird völlig legal sein.

Unter dem Titel „Home, Street Home“ (in karikierender Anlehnung an das englische Lied „Home, sweet home“) richtet das Kulturbüro Mönchengladbach in Zusammenarbeit mit drei weiteren Städten der Region – nämlich Krefeld, Neuss und Geldern – ein Street-Art-Festival aus.