Restaurierungs-Aktion in Mönchengladbach : Rettung für das Schmölder-Denkmal

Mönchengladbach Von einem Baum in tausend Stücke zerschlagen, das Bronze-Relief mit dem Konterfei des Unternehmers gestohlen. Das war das böse Schicksal des steinernen Ehrenmals für den Stifter des Rheydter Parks. Nun soll es restauriert werden,.

Irgendwann Anfang der 1990er Jahre ist ein Baum auf das Denkmal gefallen. Mit Wucht zerschlug er den Stein in tausend Stücke und begrub die Trümmer unter sich. Im Laufe der Jahre wucherte die Fläche in der Nähe vom Bäumchesweg, auf der das Denkmal für Carl Julius Schmölder seit 1907 gestanden hatte, komplett zu. Und das war gut so. Denn dadurch wurden die Reste des Gedenksteins unsichtbar und so vor weiterer Zerstörung geschützt. Stehen geblieben und erhalten ist allerdings nur der Sockel des Denkmals. Unwiederbringlich verloren ist schon lange das Bronzerelief des Industriellen und Park-Stifters. Ob es im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen oder aber von einem „Fan“ des großen Rheydters entwendet wurde, ist nicht belegt. Sicher ist aber: Das Denkmal soll repariert und restauriert werden. Dafür wollen Margarethe und Hans-Dieter Küppers sorgen.