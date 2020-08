Kunst in Mönchengladbach : Designer zeigt seine Werke im Offspace10

Kunst in Mönchengladbach

Max Glaubrecht stellt im Offspace10 in Mönchengladbach aus. Foto: Martin Wosik

Mönchengladbach Am kommenden Sonntag ist in Mönchengladbach die Ausstellung des jungen Designers Max Glaubrecht mit dem Titel „Ziemlich taff“ zu sehen.

Der Offspace10 ist ein ehemaliger Leerstand an der Waldhausener Straße 10, in dem seit Juni die Ausstellungen junger Designer stattfinden. Derzeit stellt dort der junge Designer Max Glaubrecht seine handgefertigten Teppiche im Offspace10 aus. Am Sonntag, 23. August, 13 bis 18 Uhr, ist die Ausstellung geöffnet.