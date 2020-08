Sommermusik Schloss Rheydt : Kleine Nachtmusik und scharfes Kabarett

Das „Europäische Festivalorchester“ mit Alexander Steinitz als Dirigent eröffnete mit Mozarts „Kleine Nachtmusik“ die „Kleine Sommermusik Schloss Rheydt“. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Mit strengem Sicherheitskonzept startete die Sommermusik Schloss Rheydt wegen der Pandemie im kleineren Format als sonst. Zum Auftakt gab es Klassisches und Humorvolles im Programm.

Acht Streicher, acht Säulen, ein Dirigent und eine kleine Nachtmusik: Auch Genügsamkeit kann Spaß machen. Das mag eine der vielleicht nachhaltigen Erfahrungen sein, die uns dieser Corona-Sommer hinterlässt. So sitzen wir denn gemütlich in fein separierten Stuhlgruppen auf der Turnierwiese im Rheydter Schloss, vor uns die leicht verschmälerte Sommermusik-Bühne, rechts das Herrenhaus in voller Pracht. Und lauschen acht einzelnen Streichinstrumentalisten, wie sie Mozarts „Kleine Nachtmusik“ anstimmen.

Irgendwie süß, dass sich die Musiker „Europäisches Festivalorchester“ nennen, nur weil vor ihnen mit Alexander Steinitz ein ausgewachsener Dirigent den Takt angibt. Ja, die Pandemie gebietet Kammermusik statt Breitwandsound, obgleich die Lautsprecher ihr Bestes geben, nicht nach Zigarrenkiste zu klingen.

Spaß am Kleinformat haben nicht nur die Zuschauer dieses Eröffnungsabends der „Kleinen Sommermusik Schloss Rheydt“, auch „Macher“ Günter vom Dorp sagt, er freue sich, dass überhaupt etwas Kulturelles stattfinden kann im Schloss bis zum nächsten Wochenende. Er dankt dem Kulturdezernenten und dem Gesundheitsamt, den freiwilligen Unterstützern unter der Museums-Belegschaft sowieso. Sogar das Wetter strahlt mit, es ist ein geradezu idealer lauer Sommerabend. Ans Maskentragen ist jeder gewöhnt inzwischen, die Einbahnstraßen zum Flaschenverkauf, zum Brezelstand und zum Klo werden problemlos befolgt. Nur dass am Einlass (Schlange bis Mitte Schlossbrücke) Taschen kontrolliert werden, ist lästig.

Alexander Steinitz, bis vor ein paar Jahren Erster Kapellmeister an unserem Theater und inzwischen in der halben Welt unterwegs, moderiert mit Salzburger Charme, spannt problemlos den Bogen von den acht Säulen des Schloss-Erkers zu den acht Musikern, vom Bummel in der Fußgängerzone zu einem Drehorgelmann, Wagner und einer Renaissance-Melodie im Lohengrin, die ihn zu Respighi führt, dessen antike Tänze und Arien daraufhin erklingen. Hübsch auch Holsts „St. Paul Suite“, die wie alles an diesem Abend mit reichlich Vibrato und rundum gefällig unterhält. Da lassen sich auch die Pfauen nicht lange bitten und fallen beherzt ein ins Konzert.

Kabarettist Wilfried Schmickler und die Widersprüche zur Corona-Zeit: Fünf Monate hatte Wilfried Schmickler wegen corona-bedingter Veranstaltungsabsagen auf keiner Bühne gestanden. Zur „Kleinen“ Sommermusik am Schloss Rheydt startete der Kabarettist nach einer Zwangspause in Bestform durch. Wie vom Veranstalter Günter vom Dorp angekündigt, parierte Schmickler die zarten Streicherklänge des Eröffnungskonzertes mit Klartext. Glücklich über die am Vortag von den Besuchern gezeigte Akzeptanz des Hygienekonzepts, bat vom Dorp, auch am zweiten Abend die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die Aufforderung war perfekte Hinführung zu Schmicklers aktuellem Programm, das sich in schillernder Vielfalt der Pandemie und ihren Begleiterscheinungen widmet. Selbstredend desinfizierte sich der Kabarettist erst einmal Hände und Rachenraum, ehe er virtuos Befindlichkeiten und Merkwürdigkeiten aufspießte. Inmitten intelligenter Wort- und Sinnspiele mit Biss, Sarkasmus und Witz funkelten literarische Anspielungen. Ebenso jonglierte der Gast zu hochaktuellen Themen brillant mit dem Sprachduktus klassischer Balladen. In schwindelerregender Höchstgeschwindigkeit spulte er zu Corona-Live-Ticker-Einlagen Verbalattacken ab. Schmickler spottete über Panikkäufe, eigenwillige Auslegungen von Regeln und Begriffen, thematische Fixierung der Medien auf das Virus und konterte mit komplexem Polit-Kabarett.