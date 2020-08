Sommermusik in Mönchengladbach : Zeitreise zu den Hits von Simon & Garfunkel

Sommermusik in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Duo Graceland war zu Gast bei der kleinen Sommermusik auf Schloss Rheydt und bezauberte die Zuschauer mit ihrer sanften Hommage an die legendären Musiker Paul Simon und Art Garfunkel.

Die Sanftmut mit einem Hauch von Wehmut in den meisten Songs des US-amerikanischen Duos Simon & Garfunkel besänftigt offenbar auch Sturm und Regen. Wegen beunruhigender Wetter-Vorhersagen hatte Sommermusik-Veranstalter Günter vom Dorp den „Tribute to Simon & Garfunkel“ des Duos Graceland um eine Stunde vorverlegt.

Vom Dorp hatte nicht alle, doch die meisten der 250 Konzertbesucher rechtzeitig informieren können. Sie erlebten mit einigen wenigen Nachzüglern vor der Schlosskulisse einen kurzen, sanften Schauer, der sich nach der Pause verflüchtigte. Das passte zum harmonisch entspannten Abend mit Potenzial zum Träumen und Nachsinnen. Unprätentiös im Auftreten konzentrierte sich das Duo „Graceland“ in Gesang und Gitarrenspiel einfühlsam auf die Musik, in der Gestaltung nahe an den Originaltiteln.