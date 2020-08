Künstler in Mönchengladbach : Ein Wanderer zwischen den Medien

Mönchengladbach Roboterbau, Malerei, Skulptur und Klanginstallationen – der Künstler Kai Welf Hoyme hat sich in seiner Karriere mit all dem schon beschäftigt. Momentan entwickelt der Mönchengladbacher ein neues Filmprojekt.

Dort konnte der Besucher Kai Welf Hoymes neuen Kurzfilm mit dem Titel „Magnitude“ sehen. In ihm verbindet er die Biografie seiner rumänischen Mutter mit der Landschaft des Niederrheins, die die Geschichte dieser Frau spiegelt und kontrastiert. Seine Mutter unterlegt manche Szenen mit einem gesprochenen Gedicht, dazu gibt es Alltagsgeräusche. Der Film wurde im Mai 2019 bei den Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen gezeigt. Mit einer Mischung aus Dokumentation und Experimentalfilm, mit audiovisuellen Experimenten findet Hoyme eine künstlerisch-poetische Form für die Darstellung einer Lebensgeschichte.

Projekte Mit einer Fotografie beteiligte er sich an der Ausstellung „Das letzte Hemd“ in der Grabeskirche St. Elisabeth, war bei „nachtaktiv“ dabei und entwickelte eine Performance zur Ensemblia 2019. Hoymes Filme waren nicht nur bei den Oberhausener Kurzfilmtagen, sondern auch auf dem Beijing International Short Film Festival zu sehen.

Dann kamen die Corona-Pandemie und ein vorübergehender öffentlicher Stillstand. Aber Hoyme arbeitete weiter, beteiligte sich aus der Ferne an Ausstellungen in den USA und Griechenland und ist jetzt dabei, ein neues Filmprojekt zu entwickeln.

Während des Wochenendes der offenen Ateliers am 19. und 20. September wird er gemeinsam mit dem Lyriker Thomas Koch die von den beiden Künstlern entwickelte Performance „Sirenen“ zeigen. Die Hindenburgstraße wird abends zum Aufführungsort. An verschiedenen Stationen werden lyrische Texte von Thomas Koch und eine Lichtintervention von Kai Welf Hoyme mit Text aus Homers Odyssee verknüpft. Es geht um Verschwendung – auch die Mülleimer auf der Hindenburgstraße werden eine Rolle spielen.

Kai Welf Hoyme wurde 1979 in Mönchengladbach geboren, ging hier zur Schule, experimentierte mit elektronischer Musik – in der Schule durfte er am Wochenende jammen – spielte Theater, machte seine ersten fotografischen Erfahrungen in dieser Stadt und schließlich sein Abitur. Danach war es sein Ziel, Film zu studieren. Er bewarb sich, erhielt aber keinen Studienplatz. Stattdessen entschied er sich, in Bochum Komparatistik mit dem Schwerpunkt Intermedialitätsforschung, Sozialpsychologie und Anthropologie sowie Philosophie zu studieren.