Kursus bei der VHS : Sprüh vor Glück – mit Johannes Veit

Mönchengladbach Der Graffiti-Künstler zeigte den Teilnehmern eines Workshops der Volkshochschule, wie sie die Sprühflasche halten müssen. Und die fanden heraus, dass das eigene Gefühl ganz wichtig für Gelingen oder Misslingen ist.

„Sprüh vor Glück“: Unter diesem Motto veranstaltete der Künstler Johannes Veit einen ganz besonderen Workshop an der Volkshochschule. Innerhalb von vier Stunden erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über urbane Graffiti-Kultur und tauchten dann ein in die praktische Arbeit.

Spray it loud Für das Projekt „HomeStreetHome“ schuf Johannes Veit ein Mural an der Aachener Straße mit der Aufforderung „Spray it loud!

Johannes Veit Der Mönchengladbacher Künstler ist seit 1989 in der Graffitiszene aktiv und hat Kunst studiert. Diese zwei Welten bringt er erfolgreich in seinem Werk zusammen, das Ölmalerei wie Fassadenkunst umfasst.

So ist es zum Beispiel in jedem Falle wichtig zu wissen, wie die Sprühflasche richtig gehalten wird. „Ihr müsst die Flasche senkrecht halten. Die Farbe wird von unten gezogen, wenn ihr die Flasche schräg haltet, passiert gar nichts“, erklärte der Profi.

Mit von der Partie waren auch Christina Becker und ihr Sohn Nic. „Ich versuche eine Eule auf die Leinwand zu bringen, mein Sohn einen Elefanten. Graffiti fasziniert uns. Ich kenne das noch aus meiner Jugend, und mein Sohn hat in der Nachbarschaft eine Garage, auf der er problemlos üben kann. Ich finde so einen Kurs total klasse, man lernt ja nie aus“, sagte sie.

Wer das Sprayen in seiner Freizeit üben möchte, sollte sich informieren. „Es gibt überall Halls, wo man üben und sich verewigen darf. Wichtig ist, das man sich das Einverständnis der Eigentümer holt. Probleme mit fehlendem Platz sehe ich bei uns in der Stadt nicht.“

Leiter Johannes Veit übrigens studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und sprüht seit 1989. „Ich gehöre quasi zur zweiten Generation. Die erste war so um 1985 herum. Wir haben dieses Jahr unser 30. Jubiläum“, erklärte er. Am Ende des Workshops durfte jeder Teilnehmer sein Kunstwerk mit nach Hause nehmen.