Förderverein des Museums Schloss Rheydt : Israelvortrag und Friedhofsbesuch mit der Bylandt-Gesellschaft

Mönchengladbach Der Förderverein des Museums Schloss Rheydt lädt für den 13. November zum Besuch der katholischen Pfarrkirche in Venn ein.

Im Herbst geht es bei der Otto von Bylandt-Gesellschaft, dem Förderverein des Museums Schloss Rheydt, regelmäßig hoch her. So auch in diesem Jahr, wie der Vorsitzende Rolf Keuchen betont. „Neben Exkursionen bieten wir auch wieder stadtgeschichtliche Vorträge und Matinee-Vorträge und zeigen damit eine große Bandbreite aus Geschichte und Kultur.“

Der evangelische Friedhof Rheydt wurde 1822 angelegt; er ist seit 2003 in die Denkmalliste der Stadt Mönchengladbach eingetragen. Der Friedhof ist sowohl wegen seiner grundlegenden Anlage als auch wegen der Gestaltung einzelner Grabstätten sehenswert. Mit dem Rheydter evangelischen Pfarrer Olaf Nöller führt und informiert ein kompetenter Experte. Kosten entstehen für die Teilnehmer der Exkursion am Mittwoch, 30. Oktober, ab 13.30 Uhr nicht. Eine Anmeldung an der Museumskasse unter Telefon 02166 92890-19 ist aber notwendig.

Um „Kirche im Quartier: Die Umgestaltung und Neupositionierung der Kirche – St. Mariä Empfängnis im Kontext der Venner Stadtentwicklung“ geht es beim nächsten Teil der Stadtgeschichtlichen Vortragsreihe am Mittwoch, 13. November, ab 19.15 Uhr in der Kirche St. Mariä Empfängnis (Mürrigerstraße 4). Mönchengladbach befindet sich seit einigen Jahren in einer sehr dynamischen Phase seiner Entwicklung. In Venn hat die Entwicklung des Ortsteils eine ganz eigene Qualität erhalten, indem die Pfarre ihren Kirchenbau und weitere Immobilien in das Vorhaben eingebunden hat. Angesichts gesunkener Zahlen bei den Kirchenbesuchern hat man hier einen Weg beschritten, der den 150 Jahre alten Kirchenbau aufgeteilt hat in einen Sakralraum im Bereich der Kirchenerweiterung vom Beginn des 20. Jahrhunderts und in einen Bereich im Langhaus, der in Zukunft weltlichen Zwecken dienen wird“, sagt Christoph Nohn, der die Stadtgeschichtliche Vortragsreihe leitet.