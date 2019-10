Kolumne : Die türkische Friedensmission

Mönchengladbach Einmarsch der Türken in Nordsyrien – das Thema dieser Woche in der Kolumne von Hastenraths Will

Die Türkei ist in Nordsyrien einmarschiert und hat damit offen das Völkerrecht gebrochen. Dadran ändert auch die Tatsache nichts, dass Erdogan sein Angriffskrieg der schöne Name „Operation Friedensquelle“ gibt und von Gündogan ein „Gefällt mir“ dafür bekommt. Im Gegenteil: Das ist an Zynismus kaum zu überbieten und ungefähr das gleiche, als wenn man behaupten würde, der Attentäter von Halle wäre im Auftrag der Heilsarmee unterwegs gewesen. Deshalb wedeln die NATO-Partner auch drohend mit der Zeigefinger und bitten Big Bossporus um ein bisschen mehr Zurückhaltung beim Töten. Mit diese sogenannte Symbolpolitik machen die europäischen Bündnispartner klar, dass sie von Erdogans Friedensmission nur so halb begeistert sind. Heiko Maas kündigte immerhin an, dass keine neuen Waffenlieferungen mehr an die Türkei genehmigt werden. Die bisher genehmigten werden selbstverständlich bei Bedarf noch ausgeliefert, das gebührt der kaufmännische Respekt. Wobei man bei Waffensysteme der Bundeswehr einigermaßen sicher sein kann, dass sie nicht für kriegerische Zwecke eingesetzt werden – dafür müssten sie ja funktionieren. Auch Donald Trump, der die fatale Kettenreaktion durch sein Truppenabzug überhaupt erst in Gang gesetzt hat, zeigt sich erstaunt dadrüber, dass Erdogan seine lang angekündigte Invasion tatsächlich in die Tat umsetzt. Wie hätte der Großmeister der leeren Versprechungen mit so etwas rechnen können? Andererseits findet Mr. President es durchaus vertretbar, seine Verbündeten im Kampf gegen der IS eiskalt zu verraten, schließlich haben die Kurden – so Trump wörtlich – im Zweiten Weltkrieg auch nicht in die Normandie mitgeholfen. Da hat er absolut recht und verschweigt dabei sogar noch, dass die Kurden seinerzeit bei die Schlacht am Little Bighorn auch nicht viel Einsatz gezeigt haben. Ach ja, und dann wurde am Wochenende noch die Turteltaube „Vogel des Jahres“. Die Friedenstaube wäre die bessere Wahl gewesen.