Die Blutspur ist gelegt : Die 15. Krimitage starten am Samstag

Mönchengladbach Zur Gruselspannung gibt es kleine Köstlichkeiten. Diese Kombination zieht sich wie ein roter Faden durch die sieben Veranstaltungen an fünf Orten. Am Samstag geht’s los. zum Schluss gibt es Leichen zum Frühstück.

Achtung: Die Blutspur ist gelegt. Nun gilt es, Contenance zu wahren, sich gegen jede Art von überzogenem Grusel zu wappnen, die Nerven zu stabilisieren und sich auf keinen Fall einschüchtern zu lassen. Die Krimitage locken zum 15. Mal Freunde spannender Unterhaltung an fünf Orte: das Mehrgenerationenhaus an der Friedhofstraße, das Paul-Schneider-Haus an der Charlottenstraße, das BIS an der Bismarckstraße, das Kinder- und Familienzentrum Pfiffikus an der Wilhelm-Elfes-Straße und die Secondhand-Möbelhalle des Volksvereins an der Geistenbecker Straße. Am Samstag geht’s los. Die Spannung steigt.