Niederrheinische Sinfoniker : Philipp Wenger als Solist im Sinfoniekonzert

Mönchengladbach Mit ungewohnten Klängen begann das zweite Sinfoniekonzert. Satzbezeichnungen wie Ragtime, Tango und Shimmy ließen schon vermuten, dass hier sehr bewusst Genre-Grenzen überschritten werden sollten. Erwin Schulhoff, ein Komponist, der schon als Kind von Antonin Dvorak gefördert wurde und dessen Leben 1942 dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer fiel, hatte 1921 in seiner Suite für Kammerorchester eine musikalische Tour durch die verschiedensten Musikstile seiner Zeit zusammengestellt.

Und so konnte man im Konzertsaal des Theaters die Niederrheinischen Sinfoniker einmal anders hören. Vertrackte Trommel-Rhythmen gab es beim Step, überraschende Geräuscheffekte beim Shimmy, und fürs Sinnliche sorgte der Tango. Dem Valse Boston gab Konzertmeisterin Chisato Yamamoto mit ihrem Solo das gewisse Etwas. Mit diesem Satz durfte man sich zugleich in der Nähe von Lehárs Lustiger Witwe wähnen („Bei jedem Walzerschritt...“).

Natürlich steckt in der Musik mehr als ein Panorama der U-Musik der 1920er Jahre, nämlich Verfremdung und Ironie. Darauf wies schon der dadaistische Prolog hin, mit Berliner Tonfall tadellos aus dem Off gesprochen vom Generalintendanten Michael Grosse.

Prokofjews erstes Violinkonzert ist ein sowohl in seiner musikalischen Substanz wie in den virtuosen Anforderungen ein sehr anspruchsvolles Werk. Es war in einer hervorragenden Wiedergabe zu hören. Nun wusste man auch schon vorher, dass Konzertmeister Philipp Wenger ein ausgezeichneter Geiger ist. Aber hier wurden doch schon sehr hohe geigerische Hürden mühelos bewältigt. Das Stück macht es dem Solisten nicht einfach. Schnelle Läufe sind bis in die höchsten Lagen zu spielen; sie kamen schlackenlos und intonationsrein. Doppelgriffe bereiteten dem Solisten genau so wenig Probleme wie die bogentechnischen Anforderungen. Und da das Zusammenspiel mit dem Orchester unter GMD Mihkel Kütson auch keine Wünsche übrig ließ, lag es auf der Hand, die Zugabe mit dem Orchester gemeinsam zu spielen. Die führte nach Südamerika mit Astor Piazollas Tango „Oblivion“.