Ausstellung : Landscape Abteiberg – in Ton und Bild

Landscape Abteiberg – in Ton und Bild

Mönchengladbach Fabio Borquez ist nachts durchs Quartier gelaufen und hat Bekanntes und Verborgenes fotografiert. Kai Welf Hoyme hat mit dem Mikrofon die Geräusche der Stadt aufgenommen. Eine faszinierende Ausstellung im Arbeitslosenzentrum.

Es knattert, es kratzt, es poltert. Jemand lacht, Stimmen erklingen, ein Auto fährt vorbei. Vogelstimmen werden imitiert, scheinen in Dialog zu treten. Der Wind pustet. Eine Autotür wird zugeschlagen. Eine Viertelstunde lang hört der Besucher diese und andere Geräusche. Es sind die Geräusche der Stadt, speziell: die des Abteibergs. Kai Welf Hoyme hat sie aufgenommen. Er ist mit dem Mikrofon herumgelaufen, hat Menschenstimmen und ihr Pfeifen gespeichert. Er hat das Mikro über den Boden geschleift, über Treppenstufen poltern lassen und hat so die Topografie des Quartiers notiert und festgehalten. „Ich hatte über die sozialen Netzwerke einige Leute gefunden, die sich an der Entstehung meiner Arbeit beteiligen wollten“, sagt der Künstler. Von ihnen stammt das Lachen, sie haben die Vogelstimmen imitiert.