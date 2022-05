Kultur in Mönchengladbach : Willi Achten liest im St. Kamillus Kolumbarium

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Im Kolumbarium startet wieder das Kulturprogramm. Zum Auftakt gibt es eine Lesung mit Willi Achten, Jazz-Musik von Heribert Leuchter und Chansons von Monika Hintsches.

Willi Achten war schon immer fasziniert von der Gladbacher Grabeskirche: „Im St. Kamillus Kolumbarium bekommt der Tod auf würdevolle Weise eine gewisse Leichtigkeit“, sagt er. Deswegen liest er dort auch so gerne vor. Auch sein aktueller Roman „Rückkehr“ passt zur Szenerie des Kolumbariums: „Es gibt mehrere Szenen, die in einer ähnlich schlichten und doch erhabenen Kulisse spielen.“

Am Donnerstag, 12. Mai um 18 Uhr, wird er dort aus seinem Buch vorlesen, in dem der gebürtige Mönchengladbacher in kühlen Bildern von der Sehnsucht des Menschen nach Zugehörigkeit, der Kraft des Unausgesprochenen und dem einen Moment im Leben, der alles ändert, erzählt.