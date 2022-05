Lesung in Mönchengladbach : Gedichte, Natur und die tierische Verdauung

Lesung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nicht immer wird es in den Gedichten von Autor Markim Pause tiefphilosophisch. Manchmal geht es auch um die ganz schlichten Dinge. Im Café van Dooren stand er zuletzt nicht alleine auf der Bühne. Wer noch mit dabei war.

„Die Muschel schaut, als könnt sie reden/doch steht ihr Schädel gähnend offen/weil sie tot ist, und deswegen/kann Mensch nicht auf Geräusche hoffen“, heißt es in dem im März veröffentlichten Gedichtband von Markim Pause. „Die dunkle Seite von Mutter Natur“ lautet der Titel. Das Buch hat einen Untertitel. „Der ist so lang, dass er nicht auf das Cover passte“, erklärte Pause. Also entdeckt der Leser ihn erst auf der übernächsten Seite: „Von Eichhörnchen, Murmeltieren und weniger niedlichen Kreaturen“.