Nacht der Bibliotheken : Lesestoff mit Cocktails und Flashmob

In der Nacht der Bibliothek konnte an der Blücherstraße nicht nur gelesen werden: Bilbliotheksleiterin Brigitte Behrendt, Schirmherrin Susanne Laschet (Mitte) und OB Reiners. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach 1000 Besucher kamen zur Nacht der Bibliotheken, um zu schmökern, zu basteln und in virtuelle Realitäten abzutauchen. An einem solchen Tag darf auch mal eine Seite aus einem Buch gerissen werden.

Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben: Die Leiterin der Stadtbibliothek, Brigitte Behrend, reißt eine Buchseite aus einem Roman von Sebastian Fritzek! So was kann vermutlich nur mitten in der Nacht passieren.

Die Stadtbibliothek Mönchengladbach ist an diesem Abend auch spät noch hell erleuchtet. Es wuselt und wimmelt überall: Die jüngsten Gäste sitzen auf der Lokomotive der Kinder- und Jugendbuchabteilung oder liegen auf den Kissen und schmökern in ihren Büchern. Die älteren genießen es, sich noch spät am Abend mit Lesestoff für ein verregnetes Wochenende zu versorgen. Falls sie dafür Zeit finden – denn es gibt jede Menge anderes zu tun und zu erleben. In der Fernleihe können die Besucher unter Anleitung von Sabrina Eickhoff, auch unter dem Künstlernamen Mononno bekannt, aus thermoplastischem Material Zauberstäbe und Alraunen basteln. Eickhoff ist Cosplayerin und verkörpert an diesem Abend Aloy aus dem Spiel „Horizon Zero Dawn“. Terobes Arts alias Markus Igel unterstützt sie dabei und bastelt an seiner Lampe aus dem 3D-Drucker.

Info Jeder Jahr gibt es ein neues Motto Die Nacht der Bibliotheken findet alle zwei Jahre in Büchereien aller Sparten statt. Veranstalter ist der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein Westfalen. Etwa 200 Bibliotheken sind mit dabei. Jedes Jahr wird ein neues Motto für die Nacht ausgegeben. Die Schirmherrschaft hatte in diesem Jahr Susanne Laschet.

Dort, wo man normalerweise DVDs ausleiht, können die Besucher in die virtuellen Realitäten abtauchen. Und unten, in dem zu regulären Öffnungszeiten nicht zugänglichen Magazin bauen Kinder und Jugendlichen an Longboards.

Am Freitag fand landesweit die „Nacht der Bibliotheken“ unter dem Motto „mach es“ statt – und dann ist eben alles möglich: Da gibt es Cocktails, die man mitten in der Romanabteilung in bequemen Sesseln genießen kann; süchtig machendes Eis verkauft der „Eisdealer“ neben der Kinder- und Jugendbuchabteilung, das PAULmobil bietet im Eingang köstliche Suppen an. In der Sachbuchabteilung findet sich die Transition Town Mönchengladbach mit ihrem Saatgut, Honig und Wildkräutern. An einem weiteren Tisch bot „Harmonie20“ aus Rheydt an, Blüten zu nähen.

Ein Highlight jagt das nächste. Erst eröffnet Susanne Laschet, Schirmherrin der Nacht der Bibliotheken, gemeinsam mit OB Hans Wilhelm Reiners die Nacht. „Ich bin völlig begeistert“, sagt Laschet. „Wenn es etwas mit Büchern gibt, brauchen Sie mich nur zu rufen, dann bin ich da“, erklärt die leidenschaftliche Leserin.

Auf Susanne Laschet folgt eine große Überraschung: aus der Menge der Besucher formiert sich eine Percussiongruppe und ein Chor der Musikschule lässt es rocken und erfreut die Gäste mit einem gesungenen Flashmob, bei dem auch mitgesungen werden darf.