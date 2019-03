Rheydt: Intensive Töne beim Zykluskonzert mit Niklas und Nils Liepe

Mönchengladbach Für das begeisterte Publikum gab es Zugaben. Der Abend klang aus mit einem Arrangement von Schumanns Träumerei.

Brüder können sehr unterschiedlich sein, auch in der Lautstärke ihres Auftretens. Das gilt auch für das Brüderpaar Niklas und Nils Liepe im dritten Zykluskonzert. Im Rittersaal Schloss Rheydt griff Nils Liepe mit voller Kraft in die Tasten des weit geöffneten Flügels. Man ahnte, dass sein Bruder Niklas auf der Geige durchaus über einen intensiven Ton verfügte. Aber gegen die Dominanz des Klaviers war mit bestem Willen nicht viel auszurichten.

Erfreulicherweise endete die Ungleichheit der Lautstärken mit der Pause. Im zweiten Teil war der Deckel des Flügels nur noch leicht geöffnet, und der Pianist hielt sich zurück, wenn die thematische Führung in der Geigenstimme lag. So konnte sich die Melodie in Joseph Joachims Romanze op 2 Nr.1 entfalten. Sie erklang in feinen musikalischen Bögen, ohne dass das romantische Element übertrieben wurde.