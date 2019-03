Chöre in Mönchengladbach : Ältester Kirchenchor vor Jubiläum

Der Kirchenchor Cäcilia probt im Johannes-Giesen-Haus neben der Kirche St. Laurentius. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die „Cäcilia“ St. Laurentius in Odenkirchen besteht seit 249 Jahren. Damit ist der Kirchenchor der älteste im Bistum Aachen.

Von Dirk Richerdt

Zusammen mit sechs Männern und der Chorleiterin steht Edith Eickels-Duhain rund um ein Klavier im Probensaal des Johannes-Giesen-Hauses. Kantorin Stephanie Borkenfeld-Müllers zeichnet mit weichen Luftfiguren der rechten Hand die rhythmische Struktur eines uralten Singstücks nach und spielt zur Intonationskontrolle mit der linken die Melodie am Klavier mit. Die Vokalgruppe stimmt den Choral „Resurrexit“ an. Die getragene, einstimmige Osterweise ist vor mehr als 1000 Jahren von Mönchen „komponiert“ worden. Uralter Lobgesang der Klöster: Gregorianischer Choral. Dass in der „Schola gregoriana“ heute mit der in Frankreich geborenen Edith Eickels-Duhain und der 53-jährigen Kantorin zwei Frauen singen, „ist fast schon revolutionär“, betont Borkenfeld-Müllers.

Die gregorianische Singtradition pflegt die Pfarre St. Laurentius seit Jahrhunderten, genauer: seit 249 Jahren. Am 15. April 1770 – im selben Jahr ist übrigens Ludwig van Beethoven geboren – gründeten 16 Männer in Odenkirchen eine Chorgemeinschaft. „Diese Choralschola wurde zur Keimzelle unseres Kirchenchores“, erläutert Borkenfeld-Müllers. „Es gibt mir sehr viel, Gregorianischen Choral zu singen“, erklärt Lorenzo Exner Arizaga, warum er die scheinbar schlichte Singtradition nicht mehr missen möchte. Und Gero M. Müllers zitiert den tschechischen Komponisten Petr Eben, der gesagt habe, „man muss diesen Chorälen mit Demut begegnen“, und fügt an: „Wir sind der Meinung, dass wir dieses wertvolle Kulturgut erhalten sollten.“ „In te dominum speravi“ (Auf dich, Herr, hoffe ich) beginnt ein Psalmgesang aus dem Graduale Romanum, dem Choralbuch der katholischen Kirche.

Info Interessierte können eine Probe besuchen Proben Geprobt wird jeden Mittwoch von 20 bis 21.30 Uhr im Johannes-Giesen-Haus neben der Pfarrkirche St. Laurentius, Von-der-Helm-Straße / Ecke Kölner Straße. Wer bei einer Probe „schnuppern“ möchte, melde sich beim Leitungsteam. Kontakt über Peter Helpenstein (peter.helpenstein@gmx.de; Telefon: 02166 5553614) oder über Chorleiterin Stephanie Borkenfeld-Müllers (sbm-musik@t-online.de). Bereits erfahrene Chorsänger können unter dem Motto „Mozart zum Mitsingen“ gezielt an drei Proben im September teilnehmen und bei der Aufführung der „Orgelsolo-Messe“ in C von Mozart am 22. September bei der Heiligen Messe mitwirken. Geselligkeit Im Anschluss an die Proben bleiben die meisten Mitglieder noch zusammen. Am 31. August unternimmt der Kirchenchor seinen diesjährigen Ausflug nach Arcen (Niederlande).

Es ist Mittwochabend, die achtköpfige Vokalgruppe bereitet das liturgische Programm für die Ostermontagsmesse vor. Nach einstündiger Probe füllt sich der Saal plötzlich mit Menschen. Etwa 50 von insgesamt 60 Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores erscheinen zum zweiten, längeren Teil der wöchentlichen Chorprobe. Auch jetzt bleibt die lateinische Sprache schwerpunktgemäß Grundlage des Singens. Was sich jedoch gegenüber der Vergangenheit geändert hat: Heute bilden Frauen in dem ehemaligen Männerchor die Mehrheit. 39 Sängerinnen stehen 17 Sängern gegenüber. Dabei hat es bis 1964 gedauert, dass der weiblich besetzte Marienchor der Pfarre mit dem Männerchor fusionierte und ein gemischter Chor entstand. Für die Gottesdienste an Ostern und Pfingsten in St. Laurentius probt der Kirchenchor die Messe brève von Léo Delibes und die Missa brevis in B von Mozart.