Anmeldungen in Mönchengladbach : Gesamtschulen: 253 Kinder müssen abgewiesen werden

Mönchengladbach Die Gesamtschulen Volksgarten und Rheydt-Mülfort müssen jeweils mehr als 100 Kinder ablehnen. An drei anderen Gesamtschulen gibt es aber noch einige Plätze.

Fast 1000 Eltern haben ihre Kinder an einer der sechs Gesamtschulen angemeldet. Genau 983 Kinder wollen einen Platz an einer der Schulen haben, wie die Stadt am Montag mitteilte. Das sind 22 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. Aber nur 730 der angemeldeten Kinder können auch einen Platz bekommen, im vergangenen Jahr waren das 693 Schüler gewesen. Mindestens 253 Kinder müssen an andere Schulformen verwiesen werden, das sind 15 weniger als noch 2019.