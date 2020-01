Für das Schuljahr 2020/21 : Anmeldetermine für weiterführende Schulen

Mönchengladbach Das vorgezogene Verfahren für die Gesamtschulen beginnt bereits am 1. Februar.

Das Anmeldeverfahren der weiterführenden Schulen beginnt mit einem vorgezogenen Zeitraum für die Gesamtschulen vom 1. Februar bis einschließlich 5. Februar. Die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien nehmen dagegen vom 29. Februar bis einschließlich 4. März Anmeldungen entgegen. Der Anmeldezeitraum für die Berufskollegs beginnt am 1. Februar beziehungsweise am 3.Februar. Für das am 1. August 2020 beginnende Schuljahr (1. Unterrichtstag: 12. August 2020) werden in den Schulsekretariaten der weiterführenden Schulen Anmeldungen zu folgenden Zeiten entgegengenommen: