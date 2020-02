Pulvermeister on Tour : Wenn die Prinzengarde durch die Säle zieht

Mönchengladbach Jetzt war es wieder soweit: Sieben frohe Mannen aus der Pratschdoll-Promi-Truppe begleiteten Garde und Prinzenpaar durch die Säle.

Wenn Pastor Johannes van der Vorst eine Häschenmütze mit Hochklappohren trägt, das Prinzenpaar sich vor Lachen kaum halten kann und Schützenchef Horst Thoren in roter Uniform den Sambatänzer mimt, dann sind die Pulvermeister on Tour und nicht zu halten. Jetzt war es wieder soweit: Sieben frohe Mannen aus der Pratschdoll-Promi-Truppe begleiteten Garde und Prinzenpaar durch die Säle. Thoren hatte zum persönlichen Pulvermeister-Jubiläum (2 x 11 Jahre) in sein Korschenbroicher Hannen-Haus eingeladen, wo das Prinzenpaar, Axel I. und Niersius Thorsten, beim Suppefassen Lätzchen trug und die Gardechefs Thomas Poggenborg und Michael Wendler ein Spielzeug-Feuerwehrauto mit Leuchtsirene bekamen: Gelöscht wurde an der Theke.