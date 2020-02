Mönchengladbach soll Denkwende vollziehen : Fahrrad-Klub ADFC wirft der Stadt Mutlosigkeit vor

Mönchengladbach Der Verein startet eine Kampagne für Rücksicht im Straßenverkehr. Und er kritisiert: Der städtische Masterplan Nahmobilität erweise sich zunehmend als Papiertiger.

Für Fairness und Rücksicht im Straßenverkehr will der Fahrradclub ADFC jetzt in einer Kampagne werben – und zwar auch gezielt unter Radfahrern. „Ja, auch wir Fahrradfahrer sind gefordert. Fahren auf der falschen Seite oder auf Gehwegen ist ein Gräuel, es behindert und gefährdet uns selbst und andere“, sagt der Vorsitzende der Mönchengladbacher ADFC-Ortsgruppe Dirk Rheydt. „Wenn alle Verkehrsteilnehmer gegenseitige Rücksicht üben, können wir ein wenig zu mehr Sicherheit beitragen.“ Diesen Gedanken propagiert der Verein auf Flyern, die auch Nicht-Mitglieder in der ADFC-Geschäftsstelle an der Eickener Straße 72 erhalten können.