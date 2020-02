Karnevalssitzung im Hangar : AWO brütet im Narrennest was aus

Mönchengladbach Im Hangar feierten 160 Karnevalisten die Sitzung der AWO. Die zeigt sich nach dem jüngst gefeierten Jubiläum mit ungebremstem Tatendrang.

Das Jubiläum zum Hundertjährigen der Awo ist gut überstanden, und was kommt nun? Vorstand Uwe Bohlen und Thomas Schulitz gaben die Antwort im markigen Lied. „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt“, sangen beide im Bauarbeiteroutfit beim Bühnenauftritt im Hangar auf den Spuren von Geier Sturzflug und Bob, dem Baumeister. Natürlich war der Text stilecht auf die Awo zugeschnitten. Die feierte im Hangar mit 160 Gästen Karneval unter dem Motto „Gladbach aufgepasst, wir brüten was aus“. Das Bild von einem Nest mit den drei Eiern „Neue Kitas“, „Neue Homebase“ und „Neue Angebote“ schmückte die Awo-Orden. Und die wurden an diesem Abend reichlich verliehen.