8,4 Millionen Euro Investition : Fynch-Hatton expandiert

Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Textilunternehmen investiert in den Standort und baut in Eicken für 8,4 Millionen Euro eine Logistik-Halle sowie neue Show- und Büroräume.

Ob Malta, Neuseeland oder die Kö in Düsseldorf – mit Ausnahme des chinesischen Marktes wird schon bald jedes Einzelteil, das irgendwo auf der Welt im Laden hängt, einmal in Mönchengladbach gewesen sein. Das liegt nicht an der Produktion, die erfolgt in Asien, sondern an der Logistik. Für rund 8,4 Millionen Euro hat Brandts mit seinem Bruder in den Standort investiert. Nach einem Entwurf von Carsten Servaes aus dem Büro Otten Architekten ist an das flache, seit den 1950er Jahren bestehende Gebäude ein ähnlich großer Riegel gesetzt worden. Dahinter wurde eine große Logistikhalle errichtet. 3900 Quadratmeter misst sie, durch die Regalierung über drei Etagen wächst die Fläche sogar auf 10.000 Quadratmeter.