Mönchengladbach : Theater-Oscar 2019: RP-Leser haben die Wahl

So sehen die Trophäen für die Besten im Theater aus. Zehn Oscars werden von den RP-Lesern vergeben, den Empfänger des Ehren-Oscars bestimmt Generalintendant Michael Grosse. Foto: Thomas Lammertz

Mönchengladbach Wer ist der beste Schauspieler am Theater? Welcher Ballettabend hat die Besucher am meisten begeistert, welches Musiktheater? Am Montag, 8. Juli, werden die Publikumspreise vergeben. Stimmen Sie ab!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Haben Sie sich auch köstlich amüsiert über Adrian Linke und Henning Kallweit, die als König Artus und sein getreues Pferd Patsy auf der Suche nach dem Heiligen Gral die Bühne stürmten? Haben Sie mit Joachim Henschke gelitten, der als Maximilian Graf von Moor in „Die Räuber“ im weißen Totenhemd sein grausames, unabwendbares Schicksal beklagt? Wurden Sie verzaubert von Robert North’ Ballett „Farben der Welt“? Oder haben Sie in der satirischen Revue „Let’s Stop Brexit“ als Zuschauer im Britischen Unterhaus gesessen und den Kopf geschüttelt über die Posse, die in Großbritannien real existiert, und die die Sängerinnen und Sänger Debra Hays, Gabriela Kuhn, Markus Heinrich und Matthias Wippich so herrlich persiflierten?

Zum 21. Mal lobt die Rheinische Post in Zusammenarbeit mit dem Theater Mönchengladbach und Krefeld den Theater-Oscar aus. Die bei Regisseuren und Choreografen ebenso wie bei Schauspielern, Sängern und Tänzern begehrten Trophäen werden bei einer fröhlichen und unterhaltsamen Feierstunde am Montag, 8. Juli, ab 19 Uhr in der Theaterbar an der Odenkirchener Straße verliehen. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben es wieder in der Hand zu entscheiden, welche Künstlerinnen und Künstler dieser Spielzeit besonders belohnt werden sollen.

Der Theater-Oscar ist ein Publikumspreis, der in zehn Kategorien vergeben wird. Wir fragen Sie deshalb: Welche Schauspielerin, welchen Schauspieler, welche Sängerin und welchen Sänger fanden Sie in dieser Theatersaison auf der Bühne so überzeugend, dass Sie ihnen den Preis zuerkennen möchten? Und welche Tänzerin, welcher Tänzer hat Sie im Ballett am stärksten begeistert? Auch für die besten Inszenierungen in den drei Sparten Schauspiel, Musiktheater und Ballett sind Oscars ausgelobt. Und als zehnten Oscar vergeben Sie einen Preis für das gelungenste Bühnenbild.

Coupon für den Theater-Oscar 2019. Foto: RP

Machen Sie mit! Füllen Sie den nebenstehenden Coupon aus – sie müssen nicht für alle Kategorien voten – und schicken Sie ihn an die Mönchengladbacher oder Krefelder RP-Redaktion. Die Adressen stehen unten auf dem Wahlzettel. Sie können ihn auch an die angegebenen Nummern faxen oder uns eine E-Mail schicken. Die Adressen stehen ebenfalls auf dem Coupon.