Opfer stellte sich bewusstlos : Zeuginnen sagten in Prozess wegen versuchten Totschlags aus

Mönchengladbach Gericht erwägt, versuchten Mord in Betracht zu ziehen

Im Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sagte am Montag das Opfer aus: Vor sieben Jahren soll ein heute 41-Jähriger die Frau mit einem Messer an Hals, Brust sowie Handballen verletzt und sie gewürgt haben. „Ich erinnere mich gut an den Ablauf, er spielt sich täglich in meinem Kopf ab“, sagte die 29-Jährige. Am Tatabend gegen 23 Uhr habe es bei ihr geklingelt, kurz danach an ihrer Wohnungstür geklopft. Durch den Türspion habe sie einen Mann in Arbeits-Latzhose gesehen und an einen Wasserschaden gedacht. Also habe sie die Tür geöffnet. Der Mann habe erklärt, zur Nachbarin zu wollen, diese sei aber noch nicht da.