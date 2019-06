Leichtathletik : Nachwuchs fühlt sich im Grenzlandstadion wohl

Mönchengladbach Bei den Nordrheinmeisterschaften der Jugend U16, U18 und U20 gibt es zwei Gladbacher Titel und zwei Vizemeisterschaften. Ausrichter LAZ Mönchengladbach will auch Veranstaltungen auf Ebene des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ins Grenzlandstadion holen und will sich für die nationalen U23-Meisterschaften bewerben.

Zu einem Lauf nach Maß wurde das 800-Meter-Rennen der Jugend U18, in dem sich Anna Bommes und Christina Lehnen (beide Turnerschaft Neuwerk) gegenseitig anspornten. Zum Schluss kämpfte sich Bommes nach 2:17,09 Minuten als Erste durchs Ziel, als Vizemeisterin erzielte Lehnen, die erstmals unter 2:20 Minuten blieb, starke 2:17,99 Minuten. Damit erfüllten beide die Pflichtleistung (2:18,20) für die Deutschen Meisterschaften der Jugend U18 am 26. und 27. Juli in Ulm. Lehnen steigerte sich gegenüber dem Vorjahr mehr als kaum eine andere heimische Läuferin. „Ich bin glücklich, dass ich es schon bis hierhin geschafft habe. Das hätte ich mir so früh nie erträumen lassen“, sagte sie. Tags darauf holte Bommes noch die Vizemeisterschaft über 1500 Meter bei der Jugend U18 in 4:51,34.