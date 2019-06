Mönchengladbach : Fuck up Night: Wie aus beruflichem Scheitern Chancen erwachsen

Mönchengladbach Vier „Gescheiterte“ berichteten

Zum dritten Mal veranstaltete Peter Godulla, die „Fuck up Night“. Seine Mission: „Wenn Ihr heute Abend rausgeht, seid Ihr mutig, inspiriert, leicht und fröhlich“. Er möchte den Menschen in der „auf Hochglanz polierten Leistungsgesellschaft“ zeigen, dass in beruflichem Scheitern eine Chance zum Neuanfang liegt. Es wird viel gelacht an diesem Abend. Schöner Scheitern halt.