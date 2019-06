Mönchengladbach : Märchenhaftes Ballett

Mönchengladbach Das Ballett-Centrum B. & S. Jontza führt am 23. Juni im Stadttheater „Alice im Wunderland“ auf.

Der Hutmacher ist eine Sie, und die ist entschlossen, den ungewöhnlichen Charakter der fiktiven Figur aus Lewis Carrolls Roman „Alice im Wunderland“ tänzerisch angemessen umzusetzen. „In diesem Fall ist das Tanzen verrückter als sonst, etwas abgedreht und verbunden mit Schauspielerei“, sagt Julia Amendt über ihren Part in der kommenden Aufführung des Ballett-Centrums B. & S. Jontza. Am Sonntag, 23. Juni, führen mehr als 200 Aktive in einer Choreographie der beiden Ballettlehrer Brigitte und Stefan Jontza ihre Version des phantasievollen Romans im Theater an der Odenkirchener Straße auf.