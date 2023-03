Natur erblüht in Mönchengladbach Die Bäume tragen ihr Frühlingsgewand

Mönchengladbach · Nicht nur die Menschen erfreuen sich an den bisher wenigen Sonnenstunden im Frühjahr 2023, auch die Bäume recken sich jedem Sonnenstrahl entgegen. An den mitunter majestätischen alten Gewächsen regt sich plötzlich das Leben: Knospen treiben aus, Blüten entfalten sich und quasi über Nacht so scheint es, stehen die Magnolien in voller Pracht.

31.03.2023, 05:10 Uhr

Wenn die Bäume austreiben, erste Knospen und dann Blüten bilden, ist der Frühling wirklich spürbar. Mancherorts noch verhalten, an sonnigen Plätzen schon in voller Blütenpracht zeigen sich Zierkirschen, Apfelbäume und gerade vor allem Magnolien. Ihre Blütezeit erstreckt sich nur über zwei bis vier Wochen, doch kaum ein Anblick ist so erquickend wie die prächtigen tulpenförmigen Blüten in leuchtendem Pink-Rosé oder zartem Weiß-Gelb.

(leb)