Schach in der Popkultur Wie der Schachsport die Jugend erobert – und umgekehrt

Schach · Schach ist in der modernen Popkultur angekommen. Das zeigt der Erfolg der Netflix-Serie „Das Damengambit“ ebenso wie das große Interesse an Schach-Livestreams und Videos im Internet. So kommen Jugendliche wieder häufiger mit dem Sport in Verbindung. Davon profitieren am Ende beide Seiten.

31.03.2023, 05:10 Uhr

Die drei amtierenden Schach-Stadtmeister aus Mönchengladbach Matthias Lorse, Simon Bartels und Melanie Müdder (v.l.) sind gemeinsam jünger als der Titelgewinner aus 2021. Foto: Thomas Krause

Nach einer Stunde nimmt sich Jan Gustafsson die Schlafmaske aus dem Gesicht: „Schachmatt!“, sagt er und grinst in die Kamera. Für den Internetsender „RocketBeans TV“ hat sich der deutsche Schach-Großmeister einer besonderen Herausforderung gestellt. Blind ist Gustafsson gleichzeitig gegen vier Gegner an virtuellen Schachbrettern angetreten – und hatte sie nach 60 Minuten allesamt besiegt.