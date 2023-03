Tipps für Kinder und Jugendliche Das ist in den Osterferien los in Mönchengladbach

Basteln, Kochen und Sport Der Kinderbereich der Jukomm, Stepgesstraße 20, ist beide Ferienwochen geöffnet. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und Jugendliche im Alter von zwölf bis 23 Jahren können an dem vielfältigen Programm teilnehmen. Sie sind dazu eingeladen zwischen zumeist 10 und 16 Uhr an Bastel-, Koch- und Spielaktionen sowie an Schwimmbad- und Kinobesuchen teilzunehmen. Zudem wird am Donnerstag, 13. April, eine Übernachtung angeboten. Ebenfalls eine Übernachtung gibt es für Jugendliche am Freitag, 14. April. Auch bietet Jukomm von Dienstag, 4. April, bis Donnerstag, 6. April, und am Dienstag, 11. April, sowie am Donnerstag, 13. April, und Freitag, 14. April, kreatives Programm inklusive Wandertag, Lagerfeuer, Schnitzeljagd und noch einigem mehr an. Für den Wandertag und die Übernachtung muss sich angemeldet werden. Bei Interesse am Kinderprogramm kann Liva Fogele telefonisch unter 02161 14617 oder per Mail, info@jukomm.de, kontaktiert werden. Ansprechpartner fürs Jugendprogramm ist David Alfer, der per Mail unter david.alfer@moenchengladbach.de zu erreichen ist.