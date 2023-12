Kolumne Mensch Gladbach Die Chance der Improvisation

Kennen Sie das? Man hat einen Plan und den auch für gut befunden – und auf einmal kommt alles ganz anders. Dann ist im Vorteil, wer eine besondere Fähigkeit hat: das Talent, zu improvisieren. Dem einen fällt das leichter als dem anderen, aber in beiden Fällen kann am Ende etwas Gutes herauskommen. Das beste Beispiel sind Musiker, die sich vielleicht nicht einmal kennen, ihre Instrumente nehmen und einfach mal anfangen. So sind schon Welthits entstanden.