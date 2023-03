Verteilung der Flüchtlinge auf Schulformen Deshalb gehen viele Ukrainer in Mönchengladbach zur Waldorfschule

Mönchengladbach · Während landesweit die meisten ukrainischen Schüler bezogen auf die weiterführenden Schulen ein Gymnasium besuchen, liegt der Anteil in Mönchengladbach an der Waldorfschule am höchsten. Warum ist das so?

31.03.2023, 05:11 Uhr

Lehrerin Elisabeth Ziegler mit ihren ukrainischen Schülern (v.l.): Hanna, Arsen, Yana, Seiliena, Rita und Maria. Foto: bauch, jana (jaba)

An ihren ersten Satz im Deutschunterricht von Frau Ziegler kann sich die junge Ukrainerin genau erinnern: „Guten Tag, ich heiße Yanu, bin 14 Jahre alt und komme aus der Ukraine. Ich spreche fünf Sprachen.“ Deutsch war – abgesehen von diesem einen Satz – noch nicht darunter. Zwölf Monate später: Yanu redet wie die anderen Schüler, die mit ihr am Tisch sitzen, schon fast fließend. Ihr Sprachniveau bewertet Elisabeth Ziegler, Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, mit B1 (kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl sie deutliche Pausen macht, um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren). Eine beachtliche Leistung nach einem Jahr findet die Pädagogin, „überhaupt ist das eine ganz tolle, lernwillige Truppe“, sagt sie.