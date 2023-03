Tom und Mats Grambusch in Mönchengladbach Mönchengladbach ehrt seine Hockey-Weltmeister

Für den feierlichen Anlass brachte der Deutsche Hockey-Bund (DHB), der ebenfalls in Mönchengladbach seinen Sitz hat und mit einigen Vertretern vor Ort war, sogar den Weltmeisterpokal mit ins Rathaus. Für die deutsche Nationalmannschaft war es der erste WM-Titel seit 17 Jahren, daher verwies Oberbürgermeister Felix Heinrichs bei seiner Rede darauf, dass „ein Grundstein des Erfolgs in Mönchengladbach gelegt wurde“. Schließlich bekamen Tom und Mats Grambusch den Hockeysport von Kindheitstagen an in der Stadt vorgelebt: Ihr Vater Axel Grambusch war Spieler sowie langjähriger Teammanager beim Gladbacher HTC – und so verschlug es nicht nur Mats und Tom früh zum GHTC, sondern auch die ältere Schwester Pia, die es ebenfalls zur Nationalspielerin brachte, 2020 ihre Karriere berufsbedingt jedoch beendete.