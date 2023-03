Hilfe für Menschen in Not Spenden für Erdbebenopfer und Wasser für Kinder

Die Katastrophe in der Grenzregion Türkei und Syrien hat auch die Schülerinnen und Schüler der Realschule an der Niers bewegt. Ihr Englischlehrer Mustafa Hammal und eine Referendarin haben Familie und Freunde in der Region Hatay. Schnell war für die Schulgemeinschaft klar, dass sie helfen wollte. „Da müssen wir als Schule doch was tun!“, sagte der Schülersprecher Mohamed Laghzaoui. Unter vielen Ideen, wie sie Spenden sammeln könnten, zeigte ein Brief an die Schülerschaft direkt Wirkung. „Jeder gibt so viel er kann und möchte“, lautete die Bitte der Schülerschaft. Jeden Tag wuchs der Betrag. Wöchentlich gab Konrektorin Ulrike Heinen-Herpers den aktuellen Spendenstand bekannt und motivierte so zu weiteren Gaben. Manche Kinder spendeten sogar an mehreren Tagen ihr Taschengeld und animierten so auch weitere Mitschüler, sich an der Aktion zu beteiligen. Am Ende kamen stolze 3660 Euro zusammen. Die Spende kommt nun je zur Hälfte den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugute.