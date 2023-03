Kolumne Denkanstoß Dank für das Geschenk des Lebens

Jetzt geht es, bildlich gesprochen, auf die Zielgerade zu: In gut 14 Tagen dürfen wir Ostern feiern. Aber jetzt nicht aufgeben auf den letzten Metern, noch befinden wir uns mittendrin in der österlichen Bußzeit, bekannterweise auch Fastenzeit genannt. Und welches Fastenopfer haben Sie sich auferlegt; hat für Sie das Fasten überhaupt eine Bedeutung. 40 Tage dauert die Fastenzeit, und sie soll Leib und Seele vorbereiten auf das Fest des Lebens. Letztens vertraute mir eine Dame an, wie sie diese Vorbereitungszeit nutzen wolle: Ganz fest wolle sie beten, dass auf unserer Erde Frieden einkehren möge. „Ganz fest“, so betonte sie einige Male. Ich habe sie natürlich in ihrem Vorhaben bestärkt, was braucht unsere Welt in diesen Tagen mehr als Frieden.