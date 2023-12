Nicht der erste Fall an diesem Standort Unbekannte stehlen 25 Weihnachtsbäume in Mönchengladbach

Zu dem finanziellen Schaden und dem näheren Tathergang macht die Polizei keine Angaben. Informationen unserer Redaktion zufolge ist eine ganze Reihe Bäume auf der der Straße abgewandten Seite des 60 Quadratmeter großen Verkaufsgeländes entwendet worden. Die Tannen gehörten mehrheitlich der höheren Preisklasse (74 Euro pro Baum) an. Zudem sollen die Bäume in Netze gepackt gewesen sein, was platzsparend im Verkaufsbereich ist, aber auch den Transport erleichtert. Der Schaden liegt dem Vernehmen nach im niedrigen vierstelligen Bereich.