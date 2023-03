Ukrainische Schülerin über ihren Alltag Woran ich jeden Tag denke, wenn ich aufwache

Wissen Sie, wie ein typischer Schultag für Flüchtlinge aus der Ukraine in einer deutschen Schule aussieht? Jeden Morgen wachen wir auf, frühstücken, putzen uns die Zähne, ziehen uns an und gehen zur Schule. Klingt wie ein normaler deutscher Morgen, oder? Aber wir tun all das, während wir die Nachrichten lesen. Wir kommen in die Schule und reden darüber, woher die Raketen kommen, und wie sehr wir nach Hause wollen. Das Ende des Tages ist später als Mitternacht, weil wir in ukrainischen Schulen auch online lernen. Und das ist jeden Tag so. Es ist, als ob wir in einem „Murmeltiertag“ festsäßen.