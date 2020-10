Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Mönchengladbach : Corona-Ausbruch in Kloster treibt Inzidenzwert in die Höhe

Im Kloster Neuwerk ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 22 der 30 dort wohnenden Schwestern sind infiziert. Der Sieben-Tage-Wert der Stadt ist am Mittwochnachmittag durch insgesamt 49 Neuinfektionen auf 59 gestiegen. Foto: Franz-Josef Ungerechts

Mönchengladbach Lag der Sieben-Tage-Wert am Mittwochmorgen noch bei 49, schoss die Zahl am Nachmittag deutlich in die Höhe. Mit hinein spielt der Ausbruch im Kloster Neuwerk. Ab Donnerstag gelten in Mönchengladbach weitere Einschränkungen.