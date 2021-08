Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 24 neue Krankheitsfälle

Ein Wattestäbchen wird nach dem Abstrich in ein Laborröhrchen gesteckt. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Mettmann Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 281 Infizierte erfasst, 13 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 27 (+/-0), in Haan 18 (+/-0), in Heiligenhaus 22 (+2), in Hilden 38 (+2), in Langenfeld 24 (-1), in Mettmann 27 (+6), in Monheim 23 (+2), in Ratingen 63 (-1), in Velbert 35 (+2) und in Wülfrath 4 (+1).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verstorbene zählt der Kreis nach wie vor 764.

Impfung Im Kreis Mettmann sind bislang insgesamt 287.807 Personen mindestens einmal und davon 243.362 vollständig geimpft.

Als genesen gelten 23.609 Personen (+15).

In Krankenhäusern werden aktuell 16 Corona-Patienten aus dem Kreisgebiet behandelt, 5 mehr als am Mittwoch und 11 mehr als vor einer Woche.

In Quarantäne sind aktuell 485 Personen (+17).

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt am Donnerstag laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 27,2 (-1,0).

(dts)