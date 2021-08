Corona-Zahlen für Mönchengladbach (4. August 2021) : Erneut mehr als 20 Neuinfektionen an einem Tag

Mönchengladbach Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach steigen weiter. Die Inzidenz liegt knapp unter der 35er-Marke. Aber: In den hiesigen Krankenhäusern muss derzeit kein Covid-19-Patient intensivmedizinisch behandelt werden.

(RP) Die Corona-Zahlen in Mönchengladbach steigen weiter. Am Donnerstagmorgen (Stand: 8 Uhr) meldete das städtische Gesundheitsamt den Nachweis von neuen 23 Corona-Fällen. Die Zahl der Infizierten in Mönchengladbach steigt damit auf 156. 264 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne (Vortag: 242).