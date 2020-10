Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen : 74-Jährige in Altstadt beraubt und verletzt

Mönchengladbach Zeugen in einem nahegelegenen Café hörten Hilfeschreie. Als sie nach draußen liefen, lag die Frau am Boden.

Auf der Waldhausener Straße ist am Dienstagnachmittag eine 74-jährige Frau beim Raub ihrer Handtasche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe in einem Café aufhielten, auf die Hilferufe der Frau aufmerksam geworden. Als sie nach draußen eilten, sahen sie, dass die Frau am Boden lag und ein Mann mit ihrer Handtasche davonlief. Ein Zeuge verfolgte den Täter bis zu einem Schulgelände an der Balderichstraße – dort verlor er ihn aus den Augen. Er fand die zurückgelassene Handtasche, aus der allerdings die Geldbörse fehlte. Rettungskräfte brachten die 74-jährige Frau, die leicht verletzt ist, in ein Krankenhaus.