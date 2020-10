Fussball-Kreisliga C : Alles auf Anfang in Elmpt

Fussball-Kreisliga C Elmpt löst sich aus der Fusion mit dem SV Niederkrüchten. Ab 2021 tritt der Verein wieder unter seinem alten Namen Schwarz-Weiß Elmpt an.

Der Sportverein Schwarz-Weiß Elmpt schickt zur Saison 2021/22 wieder eine eigene Herrenmannschaft in der Kreisliga C ins Rennen. Nach der Fusion mit dem SV Niederkrüchten spielte man zuletzt unter dem Vereinsnamen SC Niederkrüchten in der Kreisliga. Eine Interessensgemeinschaft aus einigen Ur-Elmptern setze sich jedoch das Ziel, den Seniorenfußball zurück nach Elmpt zu holen. Mit Erfolg: Nach zweieinhalb Jahren Abstinenz sollen ab 2021 wieder Meisterschaftsspiele in den Vereinsfarben Schwarz und Weiß ausgetragen werden. Zuletzt war nur die Alte Herren auf dem Sportplatz Lemkul für den Verein aktiv gewesen.