Polizei Mönchengladbach warnt : Trickbetrüger in Hardt und Holt aktiv

Mönchengladbach Die Täter geben sich am Telefon als Kriminalbeamte oder Polizisten aus. Angerufene sollten in keinem Fall ihre Wertgegenstände aushändigen, wie das von den Betrügern verlangt werde.

Die Polizei in Mönchengladbach warnt vor Anrufern, die sich als Beamte der Kriminalpolizei ausgeben, um sich das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Aktuell rufen die Trickbetrüger reihenweise Senioren aus Hardt und Holt an. Die Täter erzählen ihren Opfern am Telefon von einer Einbruchserie in der Nachbarschaft und einer Liste, auf der ihr Name stehe, oder von einem kriminellen Mitarbeiter ihrer Hausbank. Um ihr Vermögen zu schützen, sollen die Angerufenen den „falschen Polizisten" Wertgegenstände oder Geld überlassen.