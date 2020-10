Wegen steigender Corona-Zahlen : Besuchsverbot in Krankenhäusern

Das städtische Elisabeth-Krankenhaus in Rheydt verkündete am Mittwoch den ab Freitag geltenden Besucherstopp. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Ab Freitag, 23. Oktober, gilt in den Mönchengladbacher Krankenhäusern erneut ein Besucherstopp. Das teilten das städtische Elisabeth-Krankenhaus und die Kliniken Maria Hilf im Internet mit. Besuche sind nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Angehörige von Patienten in Mönchengladbacher Akutkrankenhäusern werden ab dem kommenden Freitag keine Krankenbesuche mehr machen können. Grund ist ein Besucherstopp wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Mönchengladbach. Das städtische Elisabeth-Krankenhaus teilte am Mittwoch auf seiner Webseite mit, ab dem 23. Oktober sei ein Krankenhausbesuch bis auf Weiteres untersagt. „Ausnahmen gibt es bei der Kinderklinik, in der Geburtshilfe sowie auf der Intensivstation ITS“, hieß es beim „Eli“. „Hier ist der Besuch auf eine Person pro Tag begrenzt.“

Die Stadt ist zwar noch kein Risikogebiet, der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage liegt aber auch am Mittwoch mit 49,0 nur knapp unter der Schwelle, ab der schärfere Schutzmaßnahmen in Gang gebracht werden müssen. Dies könnte also in den kommenden Tagen der Fall sein.

Auch die Kliniken Maria Hilf posteten am Mittwoch auf ihrer Facebookseite, ab dem 23. Oktober gelte ein vollständiger Besucherstopp. Weitere Einzelheiten nannte die Klinik dazu zunächst nicht und verwies auf die Stadt. Auch das Krankenhaus Neuwerk bestätigte auf Anfrage die ab Freitag geltende Regelung. „Das ist bedauerlich, aber es handelt sich um eine unerlässliche Sicherheitsmaßnahme“, sagte eine Sprecherin. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich aber um eine unter den vier Häusern gemeinsam mit dem städtischen Gesundheitsamt getroffene Regelung, wonach es ab Freitag Krankenbesuche nur noch in absoluten Ausnahmefällen geben soll. Die Stadt bestätigte am Mittag: „Ab Freitag (23. Oktober) ist ein Besuch nur noch in absoluten Ausnahmefällen, zum Beispiel bei kranken Kindern und Schwerstkranken möglich. Auch in diesen Fällen darf pro Patient nur ein festgelegter Angehöriger ins Krankenhaus, und das auch nur, wenn er symptomfrei ist. Die Besuchsregelung ist nötig, um die Verbreitung des Covid-Virus einzudämmen.“