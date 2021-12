Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 13. Dezember 2021) : Gesundheitsamt meldet 128 Neuinfektionen

Laut RKI sind in den vergangenen sieben Tagen 338 Corona-Fälle in Mönchengladbach nachgewiesen worden. Die Stadt meldete in diesem Zeitraum 697 Neuinfektionen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Mönchengladbach Die Zahl der infizierten Mönchengladbacher steigt. Es gibt mehr Quarantäne-Fälle. Und die Corona-Lage auf den Intensivstationen ist unverändert.

1145 Mönchengladbacher sind aktuell nach Angaben des Gesundheitsamtes nachweislich mit Corona infiziert. Das geht aus einer Meldung am Montag, 13. Dezember 2021 (Stand: 11 Uhr), hervor. Am Vortag lag die Zahl der Infizierten noch bei 1049.

Von Sonntag auf Montag sind laut Stadt 128 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Das sind deutlich mehr als noch in der Vorwoche: Am Montag, 6. Dezember, meldete das Gesundheitsamt 83 Neuinfektionen. In Quarantäne befinden sich derzeit 1291 Mönchengladbacher (Vortag: 1197, Vorwoche: 1459).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut am Montag mit 130,2 (Vortag: 94,4) an. Dieser Wert ist allerdings deutlich geringer, als jener, der sich aus den von der Stadt gemeldeten Neuinfektionen in der vergangenen Woche (es waren 697) errechnen lässt. Dieser liegt nämlich bei 268,4. Die Stadt erklärt am Montag dazu in ihrem täglichen Corona-Status: „Aktuell kann es durch die dynamische Fallzahlentwicklung zu einem Übermittlungsverzug an das RKI und eine damit verbundene Unterschätzung der Sieben-Tage-Inzidenz kommen.“

Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Montag, 13. Dezember, 14.15 Uhr) 17 Corona-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Davon werden zwölf Personen invasiv beatmet. Weiter meldet Divi, dass aktuell neun der insgesamt 80 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Mönchengladbach frei sind. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Betten liegt bei 21,25 Prozent.

Das RKI gibt die landesweite Hospitalisierungsinzidenz am Montag mit 4,38 (Vortag: 4,62) an. Der Bundesschnitt liegt demnach bei 5,17. Anzumerken ist dabei aber, dass die Hospitalisierungsrate in der Regel durch Nachmeldungen in den folgenden Tagen nachträglich korrigiert wird.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind nach Angaben der Stadt insgesamt 18.151 Corona-Fälle in Mönchengladbach nachgewiesen worden. 16.746 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 260 Mönchengladbacher sind an oder mit Covid-19 gestorben.

